Польща є лідером з постачання зброї в Україну, Німеччина пасе задніх – Інститут світової економіки

Лідером у постачанні озброєнь в Україну є Польща, яка поставила сто відсотків обіцяного озброєння, а Німеччина сильно відстає.

Про це пише польське видання Wiadomosci з посиланням на звіт Інституту світової економіки (IfW) .

Експерти у звіті “Ukraine Support Tracker” вказують, що з 8 червня по 1 липня постачання зброї в Україну скоротилося в порівнянні з попередніми місяцями. Загалом Захід пообіцяв допомогу на 80,7 мільярда євро.

У звіті аналізується, наскільки оголошення західних країн були фактично виконані. Це свідчить про те, що Польща є лідером щодо анонсів постачань, а також їх подальшої реалізації, тому що вона забезпечила 100 відсотків обіцяного озброєння на 1,8 мільярда євро.

Є й інші країни, які, як Польща, забезпечили Україну на 100 відсотків обіцяної зброї, але вартість наданого озброєння набагато менша. Це стосується Латвії (на суму 220 мільйонів євро), Франції (160 млн євро), Італії (150 млн євро), Бельгії (80 млн євро), Люксембурга (50 млн євро), Фінляндії (30 млн євро), Словенії (10 млн євро), Австрії (3,3 млн євро), Болгарії (3,5 млн євро).

Велика Британія вже відправила в Україну 90,7 відсотка анонсованого озброєння, а Канада – 82,5 %. Адміністрація президента США Джо Байдена наразі забезпечила 38,4% від загальної суми – 2,33 з 6,3 млрд євро.

Естонія вже відвантажила більшу частину заявленої зброї – 98% від обіцяних 250 млн євро, Норвегія – 96% від 450 млн, Чехія – 88,9% від 260 млн, Нідерланди – 84,9% від 80 млн, Литва – 82,6% від 50 млн, Словаччина – 72,6% від 160 млн, Іспанія – 67,8 % від 40 млн, Швеція – 67,1 % від 80 млн, Данія 64,8% від 170 млн, Австралія – 58,4% від 190 млн.

На цьому тлі значною мірою відстає Німеччина, яка пообіцяла Україні озброєння на 675 мільйонів євро, але наразі надала лише 39,9 з обіцяного на суму 269 млн євро озброєння. За даними IfW, за Німеччиною йдуть Нова Зеландія (31 відсоток оголошеної зброї вартістю 3,6 мільйона) і Греція (5,8 відсотків від 250 мільйонів). Південна Корея, Португалія, Румунія та Хорватія нічого не надали.

Нагадаємо, передані Польщею самохідні артилерійські установки KRAB уже допомагають ЗСУ знищувати російських окупантів на сході України.