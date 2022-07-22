Из-за систематических фальсификаций исследования болезни Альцгеймера последние 16 лет шли не в том направлении

В Science вышло расследование, компрометирующее главную теорию развития болезни Альцгеймера, благодаря найденным фактам подделки результатов научных исследований.

Мэттью Шрэг (это он на фото выше), нейробиолог, обнаружил сфальсифицированные изображения в научных статьях Университета Миннесоты, нейробиолога Сильвена Лесне, включая статью от 2006 года, в которой устанавливается связь между симптомами болезни и накоплением бета-амилоидов в тканях мозга. Эта статья с 2006 года была процитирована в других работах более 2000 раз.

С тех пор амилоидная гипотеза стала главной в поиске лекарства от Альцгеймера. Суммы денег, выделяемые ежегодно Национальными институтами здравоохранения США на исследования по этому направлению, достигли 287 миллионов долларов в 2021 году. Более половины всего бюджета на Альцгеймера тратятся на исследования амилоидов.

16 лет, усилия тысяч специалистов, сотни клинических исследований, миллиарды долларов и, в конечном счете, здоровье и жизни людей — впустую.

Главный злодей. Сильвен Лесне.

Последовавшее за расследованием Шрэга шестимесячное расследование Science только подкрепило подозрения в отношении Лесне. Были проверены сотни изображений из более чем 70 работ Лесне, и многие выглядят «шокирующе фальшивыми». Авторы объединяли в одно изображение части фото из разных экспериментов, а также выдавали одни и те же изображения за оригинальные в разных научных работах.

Пример фальсификации из статьи A specific amyloid-β protein assembly in the brain impairs memory от 2006 года. Использовалась копипаста и изменение контрастности. При сравнении Шрэг увидел корреляцию между якобы разными изображениями в 0,98 — крайне маловероятную для совпадения.

С 2006 года успел Лесне обзавестись собственной лабораторией, спонсируемой NIH, стал главой программы, а в прошлом году получил очередной грант почти на миллион долларов на свои исследования. Решение о выделении гранта принималось при участии Остина Янга, который был соавтором Лесне в этом самом исследовании 2006 года. От комментариев он отказался.

Карен Эйш, которая тоже была соавтором, даже получила несколько премий за исследование Альцгеймера. Правда, она, возможно, не при чем, т. к. ее независимые от Лесне работы не содержат признаков фальсификации. Но тем не менее, ей стоило внимательнее следить за тем, что происходит у нее под носом. В своих комментариях по поводу всего этого Эйш говорит, что все еще уверена в амилоидной гипотезе.

Журналы, публиковавшие исследования Лесне, отписывались, что будут проводить внутренние проверки.