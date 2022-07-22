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Греція виступила проти пропозиції ЄС щодо скорочення споживання газу

газопровод

Про це інформує Ekathimerini.

«Уряд в принципі не погоджується з пропозицією Єврокомісії щодо скорочення споживання природного газу на 15%», — заявив речник уряду країни Янніс Економу під час брифінгу.

Раніше під час виступу на телеканалі Skai, грецький міністр енергетики Костас Скрекас заявив, що 70% імпортованого Грецією природного газу використовується для виробництва електроенергії, а це означає, що будь-які скорочення вдарять по роботі домогосподарств і підприємств.

Скрекас також зазначив, що Греція вже висловила свою незгоду з пропозицією та «вжила всіх необхідних заходів» для забезпечення поставок природного газу.

22 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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