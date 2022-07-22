Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда присяжных

Американская актриса Эмбер Херд в четверг подала апелляцию на решение суда присяжных, вынесенное в прошлом месяце. Жюри согласилось с тем, что актриса оклеветала бывшего мужа Джонни Деппа, когда заявила в газетной публикации, что она пережила сексуальное насилие во время брака с голливудской «звездой».

Юристы Херд подали уведомление в Апелляционный суд штата Вирджиния, пытаясь отменить решение суда низшей инстанции, вынесенное 1 июня.

После шестинедельного судебного разбирательства, которое транслировалось в прямом эфире, присяжные пришли к выводу, что Херд оклеветала Деппа, и Деппу была присуждена компенсация в размере 10,35 млн долларов. Присяжные, кроме того, пришли к выводу, что Херд также была оклеветана, и присудили ей 2 млн долларов.

Адвокаты Херд утверждают, что она сказала правду и что ее комментарии были сделаны в соответствии с Первой поправкой к Конституции США, которая защищает свободу слова. Юридическая команда актрисы утверждает, что они стремятся обеспечить честность и справедливость посредством подачи апелляции.

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению честного и справедливого приговора в соответствии с Первой поправкой, — сказал представитель актрисы в интервью агентству «Рейтер». — Поэтому мы обжалуем приговор».

В уведомлении также содержится апелляция на окончательное судебное решение от 24 июня и постановление от 13 июля против ходатайств, поданных юристами актрисы после завершения судебного разбирательства.

«Мы по-прежнему уверены в нашем деле и в том, что этот вердикт останется в силе», — сообщил «Рейтер» представитель Деппа.

Иск поступил более чем через неделю после того, как судья отклонил ходатайство Херд о проведении нового судебного разбирательства. Пытаясь провести новое судебное разбирательство, ее адвокаты утверждали, что один из присяжных действовал ненадлежащим образом.

Во время суда Депп сказал, что никогда не бил Херд и не подвергал ее сексуальному насилию, и утверждал, что именно она прибегала к насилию во время их отношений. Херд сказала, что она дала Деппу пощечину, но только в защиту себя и своей сестры.

Депп столкнулся с другим судебным исходом в Британии менее двух лет назад, когда он подал в суд на таблоид Sun за то, что журналисты назвали его «избивателем жен». Судья Высокого суда Лондона постановил, что он неоднократно нападал на Херд.

После июньского решения адвокат Херд — Элейн Чарлсон Бредехофт — в интервью телеканалу NBC обвинила команду Деппа в сокрытии доказательств, разрешенных в британском деле против Sun.