Ціна на бензин може зрости на 25%

Економіст поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Бензин має стати дорожче на 25%. Якщо ціна на бензин у Європі залишиться стабільною, то ціна в Україні зросте на 25%. Якщо ціна в Європі на бензин буде падати, то ці фактори будуть компенсувати один одного. Прогнозувати ціну пального на європейському ринку складно», — зазначив Фурса.

Інвестиційний банкір додав, що на ціну на бензин також вплине інфляція.

«Прогнозована інфляція в 30% змінить ціну на бензин. Потім це потягне вартість імпортних товарів. А після бензину це потягне ціни товарів та послуг українських виробників», — зауважив Сергій Фурса.