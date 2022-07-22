ЗСУ вже знищили 39 000 окупантів Из-за систематических фальсификаций исследования болезни Альцгеймера последние 16 лет шли не в том направлении » ЄС запровадив санкції проти 57 осіб і структур з РФ: у списку Собянін, Безруков і Сбербанк Європейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, затвердженого у четвер. Список опубліковано в Офіційному журналі ЄС, пише «Європейська правда«. Під санкції потрапили мер Москви Сергій Собянін, а також актори Сергій Безруков та Володимир Машков. У списку санкцій ЄС фігурують син голови «Ростеху» Сергія Чемезова Станіслав, віцепрем’єр Андрій Білоусов, лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов, постпред президента РФ у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка. Також у списку губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, кемеровський депутат Роман Говор (син Олександра Говора, який купив бізнес «Макдоналдс» у Росії), депутат Держдуми Адам Делімханов. Санкції зачепили та співробітників силових служб. Це перший заступник директора ФСБ Росії Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ – головнокомандувач військами національної гвардії РФ Віктор Стригунов. Під санкції потрапили гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, перший заступник голови уряду РФ Андрій Білоусов. Крім того, обмежувальні заходи запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів, зокрема олігарха Олега Дерипаскі.