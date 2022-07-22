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ЄС запровадив санкції проти 57 осіб і структур з РФ: у списку Собянін, Безруков і Сбербанк

Європейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, затвердженого у четвер.

Список опубліковано в Офіційному журналі ЄС, пише «Європейська правда«.

Під санкції потрапили мер Москви Сергій Собянін, а також актори Сергій Безруков та Володимир Машков.

У списку санкцій ЄС фігурують син голови «Ростеху» Сергія Чемезова Станіслав, віцепрем’єр Андрій Білоусов, лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов, постпред президента РФ у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

Також у списку губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, кемеровський депутат Роман Говор (син Олександра Говора, який купив бізнес «Макдоналдс» у Росії), депутат Держдуми Адам Делімханов.

Санкції зачепили та співробітників силових служб. Це перший заступник директора ФСБ Росії Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ – головнокомандувач військами національної гвардії РФ Віктор Стригунов.

Під санкції потрапили гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, перший заступник голови уряду РФ Андрій Білоусов. Крім того, обмежувальні заходи запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів, зокрема олігарха Олега Дерипаскі.

22 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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