ЄС запровадив санкції проти 57 осіб і структур з РФ: у списку Собянін, Безруков і Сбербанк

Список опубліковано в Офіційному журналі ЄС, пише «Європейська правда«.
Під санкції потрапили мер Москви Сергій Собянін, а також актори Сергій Безруков та Володимир Машков.
У списку санкцій ЄС фігурують син голови «Ростеху» Сергія Чемезова Станіслав, віцепрем’єр Андрій Білоусов, лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов, постпред президента РФ у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.
Також у списку губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, кемеровський депутат Роман Говор (син Олександра Говора, який купив бізнес «Макдоналдс» у Росії), депутат Держдуми Адам Делімханов.
Санкції зачепили та співробітників силових служб. Це перший заступник директора ФСБ Росії Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ – головнокомандувач військами національної гвардії РФ Віктор Стригунов.
Під санкції потрапили гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, перший заступник голови уряду РФ Андрій Білоусов. Крім того, обмежувальні заходи запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів, зокрема олігарха Олега Дерипаскі.
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