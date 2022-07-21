В Конгрессе США пообещали признать Россию спонсором терроризма

По данным издания, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если этого не сделает Госдепартамент, то Конгресс займется вопросом самостоятельно.

В Капитолии отметили, что согласие Блинкена упростило бы задачу и признать Россию спонсором терроризма с помощью закона будет сложнее. Однако если это сделает именно Конгресс, то администрация Байдена получит «политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на президента РФ Владимира Путина и ужесточения риторики в его адрес».

Сейчас государствами-спонсорами терроризма в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Этот статус подразумевает ограничения на контакты с такими странами и оказание им помощи. По мнению экспертов, он «сделает все сделки с Россией для американских лиц практически невозможными».

Эксперт по санкциям аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне Эдвард Фишман считает, что «объявление России государством-спонсором терроризма имело бы большое значение, поскольку это всеобъемлющая мера, которая привносит риск во все отношения с Россией». Он отметил, что это позволит сделать более эффективными вторичные санкции.

Ранее с призывом признать Россию спонсором терроризма к руководству США и другим странам G7 обратился президент Украины Владимир Зеленский. В апреле представитель Госдепартамента Нед Прайс говорил, что США изучают такую возможность. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает это как инструмент для привлечения России к ответственности за войну в Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала заявления американских властей «пропагандистским ходом». По ее словам, таким образом США пытаются настроить против России страны, которые еще от нее не отвернулись. В Москве пообещали не оставить это без ответа.

С 1979 года администрация Белого дома добавляла в список спонсоров терроризма лишь незначительное число стран, причем речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в которых ограничены», отмечала газета The Washington Post.