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В Конгрессе США пообещали признать Россию спонсором терроризма

Конгресс США готовится признать Россию государством — спонсором терроризма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два информированных источника.

По данным издания, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если этого не сделает Госдепартамент, то Конгресс займется вопросом самостоятельно.

В Капитолии отметили, что согласие Блинкена упростило бы задачу и признать Россию спонсором терроризма с помощью закона будет сложнее. Однако если это сделает именно Конгресс, то администрация Байдена получит «политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на президента РФ Владимира Путина и ужесточения риторики в его адрес».

Сейчас государствами-спонсорами терроризма в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Этот статус подразумевает ограничения на контакты с такими странами и оказание им помощи. По мнению экспертов, он «сделает все сделки с Россией для американских лиц практически невозможными».

Эксперт по санкциям аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне Эдвард Фишман считает, что «объявление России государством-спонсором терроризма имело бы большое значение, поскольку это всеобъемлющая мера, которая привносит риск во все отношения с Россией». Он отметил, что это позволит сделать более эффективными вторичные санкции.

Ранее с призывом признать Россию спонсором терроризма к руководству США и другим странам G7 обратился президент Украины Владимир Зеленский. В апреле представитель Госдепартамента Нед Прайс говорил, что США изучают такую возможность. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает это как инструмент для привлечения России к ответственности за войну в Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала заявления американских властей «пропагандистским ходом». По ее словам, таким образом США пытаются настроить против России страны, которые еще от нее не отвернулись. В Москве пообещали не оставить это без ответа.

С 1979 года администрация Белого дома добавляла в список спонсоров терроризма лишь незначительное число стран, причем речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в которых ограничены», отмечала газета The Washington Post.

21 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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