В Израиле вводят систему «точного полива» виноградников через WhatsApp



В целях развития сельскохозяйственной отрасли и новых технологий, Министерство сельского хозяйства выводит на рынок цифровую систему орошения, которая предоставит виноделам точные данные и эффективные инструменты для выращивания высококачественного винограда. Система указывает точное количество воды, для каждого куста, каждого сорта и предотвращает как перелив, так и недолив. Используя этот метод полива производители получат максимальный качественный урожай винограда.

Эта система сообщает фермерам, сколько воды нужно использовать, на основе самой точной информации о погоде и сэкономит производителям ненужные затраты на воду, предотвращая повреждение урожая.

Простой веб-интерфейс позволяет производителям вина и виноградарям-любителям использовать данные собственных метеостанций министерства и предназначен для сбора данных в зависимости от условий в каждой области. Эта точность направлена ​​на предотвращение траты воды.

Система отправляет оповещения в WhatsApp виноделам и напрямую подключается к оросительным системам, чтобы заказать точное количество воды. Производители вводят такие данные, как местоположение, сорта винограда, желаемый уровень качества вина.

Также метод обеспечит частую частоту полива каждый день, каждую неделю и даже раз в две недели. Все эти данные будут храниться в системе.

В зависимости от введенных данных об испарении, ежедневно обновляемых в системе, система рассчитает для производителя точное количество, необходимое для достижения наилучших результатов.

Система также будет собирать для производителя данные об использовании воды для целей орошения, чтобы производитель мог знать на каждом этапе, сколько полива нужно сделать в соответствии с установленными им временными рамками.



Министр сельского хозяйства Одед Форер подчеркнул: «Инвестиции в инновации, разработки и исследования — это инвестиции в наше будущее. Точное земледелие, богатое знаниями и технологиями, — это окончательное решение климатического кризиса и содействие продовольственной безопасности на национальном уровне. Мы можем сохранить и даже улучшить возможности местного сельского хозяйства, обеспечить устойчивость к погодным условиям и создать устойчивое израильское сельское хозяйство с минимальным ущербом для окружающей среды».

https://isroe.co.il/v-izraile-vvodyat-sistemu-tochnogo-poliva-vinogradnikov-cherez-whatsapp/