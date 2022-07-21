У США розповіли, коли запрацюють обмеження цін на російську нафту

Обмеження ціни на російську нафту має набути чинності разом із запровадженням у грудні обмежень ЄС щодо страхування цього товару.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо, передає Bloomberg.

«Ми стежимо за тим, що зробили європейці. Вони представили ідею обмежити ціну, але вони також сказали, що до грудня планують ввести заборону на страхування», – сказав чиновник.

Також на ідеї запровадження обмеження цін на російську нафту наполягала міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, це обмеження позбавить Путіна вкрай необхідного доходу та утримає ціни від різкого зростання, коли заборона страхування набуде чинності.

Європейський Союз планує заборонити морський імпорт російської нафти та нафтопродуктів до 2023 року. Механізм забезпечення виконання цієї заборони виокремлює страхові компанії, які відшкодовують суднам, що перевозять нафту.

Намір полягає в тому, що оскільки організацій, які пропонують спеціалізоване страхування та перестрахування для суден небагато, потоки нафти на ринок обмежеться. А це, побоюються деякі чиновники, може призвести до різкого зростання цін.