У Сбербанка заблокировались все сервисы после утверждения блокирующих санкций ЕС

Сбер столкнулся с масштабным сбоем всех своих онлайн сервисов в четверг после того, как Совет ЕС окончательно утвердил блокирующие санкции против крупнейшего госбанка РФ.

Мобильный банк и интернет-банк Сбера перестали работать около 10.00 мск практически синхронно с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что седьмой пакет мер за вторжение в Украину согласован. Помимо Сбера он включает запрет на импорт российского золота, а также санкции еще 50 физических и юридических лиц.

Сбер, в прошлом крупнейший банк Европы, подтвердил проблемы в официальном телеграм-канале, сообщив, что сложности с доступом к сервисам испытывают «отдельные клиенты банка».

При попытке входа в мобильное приложение Сбера всплывает сообщение, что «Сбербанк онлайн» временно недоступен. При этом клиентам рекомендуется повторить попытку через 15 минут.

Банк, который держит практически каждый второй рубль денег российских граждан, подчеркивает, что расплачиваться картами в магазинах, а также снимать наличные рубли по-прежнему можно без ограничений.

Однако переводы в Сбер из других банков зависают. Как отмечает РИА Новости, банк отклоняет поступления, на это жалуются клиенты других кредитных организаций. При этом при попытке дозвониться в колл-центр банка робот-помощник сообщил, что банк «не может сейчас обслужить звонок».

На 1 февраля на вкладах и текущих счетах Сбербанк держал 14,7 трлн рублей средств физических лиц. Это 43% от общей суммы, которую российские граждане хранили в банках (34,2 трлн рублей).