Трасс исключила отправку британских военных в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, один из двух оставшихся кандидатов на должность премьер-министра Великобритании, заявила, что она не поддерживает отправку британских солдат в Украину для участия в боевых действиях против России.

В интервью Би-Би-Си Трасс исключила «прямое вмешательство» британских военнослужащих в случае, если она станет премьер-министром.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы ввели санкции, но я не поддерживаю прямого вмешательства британских войск», – сказала она.

Москва заявила, что любое прямое вмешательство западных сил в Украине будет считаться объявлением войны против России.