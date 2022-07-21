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Трасс исключила отправку британских военных в Украину

Лиз Трасс

Глава Форин-офиса заявила, что Лондон делает все возможное для помощи Украине, но не поддерживает прямого военного вмешательства

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, один из двух оставшихся кандидатов на должность премьер-министра Великобритании, заявила, что она не поддерживает отправку британских солдат в Украину для участия в боевых действиях против России.

В интервью Би-Би-Си Трасс исключила «прямое вмешательство» британских военнослужащих в случае, если она станет премьер-министром.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы ввели санкции, но я не поддерживаю прямого вмешательства британских войск», – сказала она.

Москва заявила, что любое прямое вмешательство западных сил в Украине будет считаться объявлением войны против России.

21 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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