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Стали відомі остаточні претенденти на посаду прем’єра Великої Британії

Велика Британія

Про це інформує Європейська Правда.

Зазначається, що в ході голосування було віддано 387 голосів з 389. При цьому ще два голоси не були зараховані. Результати голосування наступні:

  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).

У результаті цього продовжать боротися за посаду премʼєра Ріші Сунак і Ліз Трасс, адже Пенні Мордонт вибуває з перегонів.

Як відомо, 21 липня британський парламент іде на канікули. Це означає, що за цей час члени Консервативної партії голосуватимуть поштою, аби обрати нового лідера.

21 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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