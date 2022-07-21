Россия ежедневно тратит около 400 млн долларов на войну с Украиной, – Forbes

Российская Федерация тратит около 400 млн долларов ежедневно на войну с Украиной, основная часть которых тратится на ракеты и снаряды. Об этом сообщает Forbes на основе своих подсчетов в среду, 20 июля.

«За сутки российские войска используют до 50 000 снарядов стоимостью около $1000 (средняя цена советского калибра). Также по Украине враг выпускает около 20 ракет в день. Их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч долларов («Точка-У», Х-59) до $10 млн и более (Х-101, Х-47 «Кинжал») Но чаще всего враг использует ракеты комплексов «Искандер» по $3 млн каждая, «Калибр» по $6,5 млн и более дешевые советские ракеты Х-22 и Х- 55 стоимостью $1–2 млн. Средняя цена одной ракеты – около $3 млн«, – отмечает издание.

На обеспечение войск продовольствием, топливом, амуницией и т.д. Россия тратит минимум $20 млн в день, считает Forbes.

В ходе войны ежедневно агрессор имеет потери техники, среди которых наибольшие — это танки ($40 млн) и авиация ($60 млн).

Также России нужно содержать тыл, куда входит финансирование наемников, оккупационных администраций. По подсчетам издания, на такую ​​деятельность государство-агрессор тратит около $50–100 млн в день.

В целом ежедневно РФ тратит на войну с Украиной сумму, эквивалентную стоимости экспорта природного газа в Евросоюз. При этом агрессор намеренно занижает человеческие потери, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам погибших. С начала полномасштабного вторжения Россия потратила на войну уже около $55 млрд, отмечает издание.