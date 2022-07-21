Первые дела против России в Гааге начнут рассматривать уже этой зимой – Bloomberg

Международный уголовный суд в Гааге намерен выдвинуть первые обвинения в предполагаемых российских военных преступлениях в Украине в конце 2022 года – начале 2023-го, сообщает агентство Bloomberg. Точная дата начала производства по первому делу пока не называется.

Также агентство сообщает, что представители Украины договариваются с Международным судом о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который якобы готов дать свидетельские показания против России.

Генеральная прокуратура Украины ведет сбор свидетельств о возможных военных преступлениях российских войск и собственные расследования с первого дня войны. В марте для сбора доказательств преступлений российской армии в Украине была создана совместная следственная группа с участием нескольких европейских судебных органов, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. Работу группы поддерживает агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.

По данным на 6 июля, генеральная прокуратура Украины приняла к расследованию подозрения в совершении более 21 тысячи военных преступлений с начала российского вторжения. Бывший генпрокурор страны Ирина Венедиктова сообщила ВВС, что в ее ведомство ежедневно поступает около 200-300 новых свидетельств о предполагаемых преступлениях.