Остин пообещал поддержку Украине «на длительной дистанции»

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал поддерживать Украину в условиях российской агрессии «на длительной дистанции», заявив, что западная помощь меняет ситуацию в стране.

Остин заявил об этом на встрече руководителей оборонных ведомств около 50 стран в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, посвященной международной поддержке, оказываемой Украине в ее борьбе за сохранение суверенитета после вторжения России.

«Помощь в сфере безопасности, которую мы оказываем Украине, действительно меняет ситуацию в реальном времени, – сказал Остин. – Все члены контактной группы были воодушевлены мужеством украинского народа и мастерством украинских военных».

По словам Остина, техника и поддержка, предоставляемые странами-участницами контактной группы, уже продемонстрировали свою ценность, учитывая, насколько успешно они используются украинцами.

«Украинские войска с большой эффективностью используют ракетные системы большой дальности, включая комплексы HIMARS, поставленные США, а также другие системы наших союзников и партнеров», – сказал Остин.

«Защитники Украины прилагают все усилия, чтобы сдержать продвижение России на Донбассе. Международное сообщество также приложило все усилия, чтобы обеспечить Украину лучшими средствами береговой обороны. Это напрямую помогло победе Украины на острове Змеиный и помогло предотвратить высадку российских войск в Одессе», – продолжил министр обороны.

Тем не менее, Россия продолжает оказывать давление, сказал Остин, и западные страны будут и дальше помогать Украине поддерживать оборону, оказывая еще большую поддержку.

Министр назвал Польшу «стержнем» усилий по оказанию помощи в области безопасности за предоставление военной техники на сумму более 1,7 миллиарда долларов. Он также поблагодарил Норвегию за передачу Украине своих передовых зенитных ракетных комплексов.

На сегодняшний день помощь США Украине включает, среди прочего, более 1400 ПЗРК Stinger, более 6500 противотанковых комплексов Javelin и более 700 беспилотников Switchblade.

США также поставили 126 155-миллиметровых гаубиц и до 411 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также 12 реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Как вы знаете, мы поставили Украине 12 реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы усилить их огневой потенциал на дальней дистанции, – сказал Остин. – Думаю, все присутствующие здесь понимают, как они изменили ситуацию на земле».

Глава Пентагона заявил, что США отправят в Украину еще четыре комплекса HIMARS, доведя их общее число до 16. По его словам, официальное сообщение об этом будет сделано позднее на этой неделе, когда будет объявлен очередной пакет помощи в области безопасности.

«Мы будем продолжать двигаться со скоростью войны, – сказал он. – Мы намерены четко дать понять, что сила не означает правоту. Мы вместе с другими членами контактной группы намерены занимать твердую позицию, и мы будем поддерживать самооборону Украины на длительной дистанции. И мы намерены защищать международный порядок, основанный на правилах, который охраняет всех нас».