«Недолугі штурми окупантів знову провалилися»: ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій українських військ у Сумській області та веде повітряну розвідку.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Росіяни обстріляли з артилерії населені пункти Харківської області. Окупанти спробували штурмовими діями просунутися у напрямку Великі Проходи — Питомник, але ЗСУ зупинили штурм. Також ворог провів розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів та провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку росіяни також завдали авіаційних ударів. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

За даними Генштабу: «недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися».

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій українських військ ворог завдав авіаударів та здійснив артилерійські обстріли. Для корегування вогню артилерії залучив безпілотні літальні апарати поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку також зафіксували артилерійські обстріли. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство. Поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет.