Нацрада анулювала ліцензії телеканалів «Медіа Групи Україна»

Про це повідомили на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На засіданні 21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за анулювання ліцензії на телемовлення «Медіа Групи Україна» та окремих регіональних телеканалів із Запоріжжя та Маріуполя, які були пов’язані з Рінатом Ахметовим.

«Таким чином, величезний медійний бізнес вважаємо закритим. Завтра буде опубліковане наше рішення, від завтра ці ліцензії втрачають чинність. Тобто ці компанії, хто не відключений, ще працюють у марафоні сьогодні. Така ситуація, здається, відбувається вперше за нашу історію… Дуже вдячні всім журналістам, редакторам… Хочеться вірити, що всі колеги знайдуть собі місце роботи», — оголосили на засіданні.