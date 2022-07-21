Мін’юст США закликає Конгрес полегшити арешт активів російських олігархів

Директор робочої групи Міністерства юстиції США KleptoCapture Ендрю Адамс повідомив юридичному комітету Сенату, що додаткові повноваження будуть використані для посилення тиску на Москву, через її повномасштабне вторгнення в Україну.

«Ми швидко працювали з нашими міжнародними партнерами, щоб затримати розкішну яхту російського олігарха вартістю 90 мільйонів доларів в Іспанії, затримати та транспортувати яхту вартістю приблизно півмільярда доларів із Фіджі до Сан-Дієго та конфіскувати мільйони доларів, пов’язаних із санкціями», — заявив Ендрю Адамс на панелі Конгресу під час слухань 19 липня.

Ще одна зміна, якої прагне урядове відомство – це можливість вилучення активів, які використовувалися для ухилення від санкцій США. За словами Адамса, прокурори повинні мати можливість вимагати конфіскації таких активів, а не лише надходжень від ухилення від санкцій.

За словами Адамса, спеціальна група KleptoCapture вже висунула звинувачення проти російських олігархів та їхніх поплічників в ухиленні від санкцій та інших пов’язаних злочинах. «Сьогодні цей комітет розглядає законодавчу ініціативу, що розширить можливості Спеціальної групи висувати звинувачення та конфіскувати активи, отримані в результаті цих корупційних угод з російським урядом, і дозволити передавати гроші отримані від продажу активів цих олігархів, народу України», — додає директор робочої групи.

Прокурори хочуть продовжити строки давності для деяких фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, до 10 років, щоб дати прокурорам «час на відстеження грошей», сказав Адамс.

Володимир Путін, як мафіозний бос, підтримує цих злочинців в обмін на підтримку та легітимність і навпаки. Ми працюємо на двопартійній основі, щоб надати Міністерству юстиції необхідні повноваження щодо адміністративної конфіскації та можливості передавати активи в фонд допомоги Україні.

Сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз, який відкрив слухання панелі Конгресу, заявив, що із корумпованими російськими олігархами-мільярдерами безпосередньо пов’язана політика Росії. «Володимир Путін, як мафіозний бос, підтримує цих злочинців в обмін на підтримку та легітимність і навпаки. Ми працюємо на двопартійній основі, щоб надати Міністерству юстиції необхідні повноваження щодо адміністративної конфіскації та можливості передавати активи в фонд допомоги Україні – все це має бути в рамках здорової та конституційної правової бази», — заявив Вайтгауз.

Думку сенатора Вайтгауза поділяє і сенатор-республіканець Чак Гресслі – за його словами, хоч в Росії число олігархів і не перевищує 60-70, їхній чистий капітал складає 530 мільярдів доларів. «Ці незаконні гроші позначені корупцією та заплямовані кров’ю. Таким чином ці російські злочинці нічим не відрізняються від безжальних насильницьких наркокартелів», — говорить Гресслі. Він зауважує, що у США є кілька потужних законодавчих інструментів, які можливо застосувати проти олігархів, «які корупційно нажилися на режимі Путіна». За допомогою цих законодавчих інструментів США можуть переслідувати російських олігархів та їхні активи. «Ми повинні домагатися повної справедливості для цих високопоставлених злочинців. Це означає не лише забрати їхні активи, але ми також повинні прагнути засудити та ув’язнити цих людей, якщо вони потраплять під юрисдикцію США», — заявляє сенатор Гресслі.

Ми повинні домагатися повного рівня справедливості проти цих високопоставлених злочинців. Це означає не лише забрати їхні активи, але ми також повинні прагнути засудити та ув’язнити цих людей, якщо вони потраплять під юрисдикцію США.

Разом із сенатором Гресслі сенатори-демократи Дік Дурбін і Патрік Лігі та сенатор-республіканець Ліндсі Грем представили законопроект про правосуддя для жертв воєнних злочинів. «Сенат має прийняти цей захід без зволікання. Я вітаю Міністерство юстиції за створення оперативної групи KleptoCapture для боротьби з тими, хто підтримує та сприяє агресивній війні Росії. Ця робоча група використовує всі існуючі інструменти та повноваження Департаменту проти тих, хто ухиляється від економічних дій уряду США у відповідь на російську агресію або підриває їх», — заявив Дік Дурбін.

Оперативна група, яку очолює Адамс, була створена в березні, щоб посилити здатність Сполучених Штатів арештовувати активи багатих росіян на кшталт яхт та приватних літаків.

Сполучені Штати та кілька європейських урядів заявили, що конфіскація спрямована на тиск на бізнес-лідерів, близьких до президента Росії Володимира Путіна, щоб переконати його припинити війну в Україні.

США вже арештували кілька яхт і літаків, що належать олігархам, але перш ніж ці активи можна буде використати, прокуратура повинна отримати накази про безстрокову конфіскацію через судовий процес, який може бути тривалим.