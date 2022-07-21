Лукашенко саботує участь Білорусі у війні, адже ЗСУ знищать білоруську армію

Експерт поділився деталями в програмі «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

«З боку президента Білорусі відбувається тихий саботаж. Лукашенко демонструє, що він з усіх сил намагається підготуватися до початку військової операції проти України, але йому постійно щось заважає. Лукашенко розуміє, що якщо він вступить у війну проти України, Збройні сили України дуже швидко знищать його війська. Адже армія Білорусі ніколи не брали участь у збройних конфліктах — досвіду вони не мають», — зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що Лукашенко також не хоче вступати у війну, адже сподівається, що зможе уникнути відповідальності.

«Я переконаний, що Лукашенко особисто пообіцяв Путіну, що він візьме участь у війні проти України. Можливо й неодноразово. Головний мотив Лукашенка не брати участь у війні на боці Росії — сподівання, що в разі падіння режиму Путіна йому вдасться уникнути відповідальності з боку міжнародного суду», — зауважив Михайло Самусь.