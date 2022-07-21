Литва додатково надасть Україні бронетранспортери та боєприпаси

Про це інформує Європейська Правда.

«Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку – бронетранспортери M113 і M577, які дуже потрібні Україні, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву», — сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Координаційної групи НАТО з підтримки України.

Анушаускас також заявив, що завдяки наданій кількості М113 ця бронемашина стає вагомою частиною Збройних сил України, і Литва цьому значною мірою сприяє.

Він також звернув увагу на роль країн, які підтримують Україну, в організації навчання воїнів ЗСУ. Литва пропонує організувати широку військову підготовку бійців Збройних сил України.

«Україна визначила основні потреби в курсах, і литовська армія готова на них відповісти. Наразі є запит на підготовку військових поліцейських, фахівців з розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабній підготовці українського особового складу у Сполученому Королівстві, направивши туди інструкторів», — зазначив Анушаускас.

У пакет військової підтримки Литви входять системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкова зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецька зброя, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики, а також – безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який купили за кошти, зібрані литовцями.

Військова підтримка Литви Україні наразі становить близько 123 млн євро.