Літо, це відпочинок в панамі

Літні гарячі дні спонукать нас більше витрачати часу на відпочинок, ніж на роботу. Хто багато працює, той багато відпочиває, а відпочинок, це в тому числі мандрівка. А яка ж літня мандрівка без гарної фірмової панами? Тому купити панаму це просто обов’язок кожної людини в цей літній час. І ви можете вибрати різні моделі в інтернет-магазині Аthletics, в тому числі стильну панаму як в «Калуш». Але не обмежуйтесь лише цим, вибір може бути не тільки в різних стилях, але й для різних подій. Це мандрівка містом, шопінг, або відпочинок в горах. На кожну мету свій власний капелюшок, який вибирати вам власноруч. Ви можете замовити в магазині фірмову панаму на пляж, або для зустрічі в затишному кафе на свіжому повітрі, та про певні правила не завадило б знати.

До чого пасує панама

Якщо ви відправляетесь туристичним маршрутом, то вам підійде памана, що захищає не лише від сонця, але й від випадкового дощу. Це буде дуже доречно, особливо коли ваша мандрівка в горах, або степу, де одне змінюється на інше за короткий час, а вітер теж може докучати. До того ж туристичну панаму можна легко прати в проточній воді, і вона не втратить форму.

Пляжні панами так само легко можна прати, а ще вони чудово підходять для гри в пляжний волейбол, або інші активні ігри. В любому випадку вас сонечко не напече, а засмага буде лише там де треба. Тут краще вибирати яскраві моделі.

Що ж стосується шопінгу, або певних подій культурного характеру, то тут підійде панама в стилі Termit з фетровою основою по типу класичного капелюха. В такому варіанті вас пропустять в любий магазин або в ресторан, та й на побачення вона підійде. До-речі її теж легко прати, оскільки матеріал в неї стійкий та тримає необхідну форму.

Для розваг вибирайте яскраві кольори панам, як ми вже казали, а для туристичної мандрівки краще такі, де буде видно менше плям — однотонні. В усьому іншому ніяких обмежень щодо вибору немає.

Відома чи невідома фірма

Columbia та Demix обидві фірми чудові, та мають багато гарних моделей панам. Ви можете вибирати фірмові речі любого бренду в магазині Аthletics, де завжди присутный великий вибір капелюхів та панам. Та в кожного бренду є своя історія з легендарними моделями. Якщо ви хочете бути стильним, то трохи поцікавтеся історією бренду, який бажаєте купити. В такому випадку ваш вибір стане більш помітним для інших поціновувачів.

Або більш правильний варіант — звернутися до фахівця з питанням. В магазині Аthletics ви саме таку людину й знайдете. Вам не тільки допоможуть вибрати чудову літню панаму, але й скомпонувати для вашої вечірки, чи під ваш стиль. А ви отримєте велике задоволення від придбанної речі, яка буде вам служити довго, й не на один рік. Тому поспішайте — літній сезон вже пройшов більш ніж наполовину, але в вас ще є час похизуватися новим надбанням, та спланувати свій відпочинок.