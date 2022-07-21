Елена Зеленская выступила в Конгрессе

Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник обратилась к американским законодателям с призывом оказать больше помощи ее стране, заявив, что оружие может помочь обеспечить «общую великую победу».

В эмоциональной 15-минутной речи перед членами Палаты представителей и Сената, Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, показала видеоролики о детях, которые, по ее словам, были убиты или ранены, включая трехлетнего мальчика, который сейчас находится в Германии и учится пользоваться протезами.

«Сколько еще таких детей, как он, в Украине? Сколько еще таких семей разрушено войной? Это «Голодные игры» России, – сказала она, ссылаясь на серию романов и фильмов, в которых люди убивают друг на друга. – Я прошу оружие, оружие, которое будет использоваться не для ведения войны на чужой земле, а для защиты своего дома и права проснуться живым в этом доме».

«Ответ находится прямо здесь, в Вашингтоне… Помогите нам остановить этот террор против украинцев, и это будет наша общая великая победа во имя жизни, свободы и стремления к счастью», – сказала она.

С начала войны США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму 8 миллиардов долларов, в том числе 2,2 миллиарда долларов за последний месяц, сообщает администрация Байдена. Члены Конгресса тепло отреагировали на это и заявили, что готовы выделить еще больше.

«Они не просят американских солдат. Они просят американское оружие. Я думаю, что сейчас самое время собрать еще один пакет помощи, который будет действовать до 2023 года, с поставками современного оружия и экономической помощью, чтобы продолжать бороться», – сказал после выступления сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«То, что мы увидели здесь, было человеческой трагедией прямо на наших глазах, невинные люди были убиты. Почему? Потому что они украинцы. Это геноцид. Это то, что произошло во время Второй мировой войны. И это должно быть остановлено», – сказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает «значительных результатов» от встреч своей жены в Вашингтоне. Во вторник она встретилась в Белом доме с президентом Джо Байденом и первой леди США Джилл Байден.