Британські ЗРК Stormer HVM вже захищають українське небо – МО Великобританії

Великобританія відправила в Україну вже 6 одиниць зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM.

Про це повідомляє Міністерство оборони Об’єднаного Королівства.

Також було поставлено сотні ракет Starstreak для цих ЗРК.

Вперш про намір надати Україні британські засоби ППО міністр оборони Бен Воллес заявив 25 квітня.

Stormer HVM (High Velocity Missile) – ЗРК малої дальності. Являє собою пускову установку ракет Starstreak або Martlet LMM з 8 контейнерами, що встановлена на броньовану гусеничну платформу Stormer. Обидва типи ракет вже застосовуються українськими військовими проти Росії у формі ПЗРК.

Призначений для знищення гелікоптерів та літаків, що летять на малих висотах. Перебуває на озброєнні армії Великої Британії з 1997 року. Експортні поставки здійснювали до Оману.

Окрім восьми ракет у пускових контейнерах машина може перевозити ще 12 ракет для перезарядки.

На даху машини встановлений панорамний (всеракурсний) приціл і система попередження про повітряну загрозу для розпізнавання цілей та визначення їх пріоритетності.

Екіпаж ЗРК – 3 людини. Stormer може пересуватися з максимальною швидкістю 80 км/год. Максимальний запас ходу – 600 км.