Блумберг: Россия планирует аннексию пятой части Украины в середине сентября

Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Голосование, по данным издания, должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Его подготовкой займется первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Источники издания уточняют, что наряду с уже оккупированными территориями присоединению будут подлежать и области, которые российская армия займет в оставшееся до сентября время.

Если России удастся аннексия всех неподконтрольных Киеву территорий, Украина лишится примерно пятой части своей территории, в том числе наземного сообщения с Крымом и ключевых для украинского экспорта транспортных маршрутов в Черном море.