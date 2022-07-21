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Блумберг: Россия планирует аннексию пятой части Украины в середине сентября

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Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Голосование, по данным издания, должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Его подготовкой займется первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Источники издания уточняют, что наряду с уже оккупированными территориями присоединению будут подлежать и области, которые российская армия займет в оставшееся до сентября время.

Если России удастся аннексия всех неподконтрольных Киеву территорий, Украина лишится примерно пятой части своей территории, в том числе наземного сообщения с Крымом и ключевых для украинского экспорта транспортных маршрутов в Черном море.

21 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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