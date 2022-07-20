ВВС Израиля применили противобункерные бомбы при уничтожении завода ракет в Газе

В ответ на ракетный обстрел Ашкелона ВВС Израиля применили американские противобункерные снаряды GBU-28 при бомбардировке расположенного в городе Газа подземного завода ХАМАС по производству ракет. Удар был нанесен вчера ночью.

По данным 12 канала ИТВ, подобные снаряды способны поражать подземные объекты противника на глубине 30 метров и пробивать укрепления армированного бетона на глубине 6 метров.

Наводка снаряда на цель производится при помощи лазера.

В результате удара по фабрике ракет в Газе произошла детонация хранившихся там 16 тонн взрывчатки.

ХАМАС использует в качестве взрывчатки химические смеси с сельскохозяйственными удобрениями.

Два месяца назад ВВС Израиля уже наносили удар по подземному заводу в Газе, однако предприятие не было уничтожено полностью.



http://www.strana.co.il/news/?ID=130155&cat=3