ВВС Израиля применили противобункерные бомбы при уничтожении завода ракет в Газе

В ответ на ракетный обстрел Ашкелона ВВС Израиля применили американские противобункерные снаряды GBU-28 при бомбардировке расположенного в городе Газа подземного завода ХАМАС по производству ракет. Удар был нанесен вчера ночью.
По данным 12 канала ИТВ, подобные снаряды способны поражать подземные объекты противника на глубине 30 метров и пробивать укрепления армированного бетона на глубине 6 метров.
Наводка снаряда на цель производится при помощи лазера.
В результате удара по фабрике ракет в Газе произошла детонация хранившихся там 16 тонн взрывчатки.
ХАМАС использует в качестве взрывчатки химические смеси с сельскохозяйственными удобрениями.
Два месяца назад ВВС Израиля уже наносили удар по подземному заводу в Газе, однако предприятие не было уничтожено полностью.
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