Вирішальне значення у боях за Херсон матиме контроль над мостами через Дніпро — Британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звернули увагу на те, що 19 липня окупаційна влада Херсона повідомила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Пости в соціальних мережах показали явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту.

«Цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але для росіян це вразливе місце. Це одна з двох переправ через Дніпро, якими Росія може постачати або вивести свої війська із західного берега річки. Саме там розташовано політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром зі звичайною шириною водного шляху близько 1000 м. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором для результатів боїв у регіоні», — дійшли висновку у британській розвідці.