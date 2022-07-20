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Вирішальне значення у боях за Херсон матиме контроль над мостами через Дніпро — Британська розвідка

Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звернули увагу на те, що 19 липня окупаційна влада Херсона повідомила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Пости в соціальних мережах показали явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту.

«Цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але для росіян це вразливе місце. Це одна з двох переправ через Дніпро, якими Росія може постачати або вивести свої війська із західного берега річки. Саме там розташовано політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром зі звичайною шириною водного шляху близько 1000 м. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором для результатів боїв у регіоні», — дійшли висновку у британській розвідці.

20 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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