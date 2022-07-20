В рф национализировали всю цифровую рекламную индустрию

В рф национализировали всю цифровую рекламную индустрию.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений (ЕОЦРКО). Документ представляет собой поправки в закон «О рекламе», его автором выступает депутат Артем Кирьянов.

Под единым оператором понимается лицо, «осуществляющее установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, создание и эксплуатацию информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений в сети интернет с учетом требований обеспечения национальной безопасности в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращения распространения недостоверной информации, создания условий для контроля за рекламой, размещаемой на цифровых рекламных конструкциях, а также информацией, размещаемой в электронных объявлениях физических лиц в данной информационном ресурсе и в иных целях».

ЕОЦРКО будет определен Правительством. Им может быть российская организация, доля владения иностранных лиц в котором не превышает 25%. Указанная организация должна будет входить в группу компаний, являющуюся системообразующей организацией российской экономики, осуществляющей деятельность рекламных агентств и выступающей собственником цифровых рекламных конструкций на объектах наружной рекламы и в объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, указанная группа компаний должна иметь исключительные права на программу для ЭВМ, обеспечивающую функционирование информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.

ЕОЦРКО должен будет обеспечить взаимодействие с государственными информационными системами, включая единый портал гос услуг (ЕПГУ) (РЕКЛАМА ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ БЛЯТЬ?!). По требованиям Роскомнадзора, ФСБ, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО) указанный оператор должен будет обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать персональные данные физических лиц и вносить изменения в сведения, содержащиеся в его информационном ресурсе, а также предоставлять упомянутым органам доступ к соответствующим данным.

Монополия на размещение объявлений в интернете

Физические лица обязаны будут размещать электронные объявления о реализации товаров и услуг в электронной форме в информационном ресурсе ЕОЦРКО. Предпринимательскую деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц о реализации товаров и услуг на территории России может осуществляться только ЕОЦРКО. Иным лицам будет запрещено осуществлять указанную деятельность.

Перечень таких лиц будет утверждать Минцифры, в том числе по представлениям ЕОЦРКО. Упомянутые требования в том числе будут распространяться на социальные сети, организаторов обмена информацией в интернете (ОРИ) и владельцев сервисов размещения электронных объявлений физических лиц, принадлежащих иностранным лицам и осуществляющих свою деятельность на территории России.

Лица, которым будет запрещено вести предпринимательскую деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц, должны будут разместить сообщения, информирующие всех лиц, которые ранее размещали через них свои объявления, о создании информационного ресурса ЕОЦРКО.

Также указанные лица должны будут на безвозмездной основе разместить в информационном ресурсе ЕОЦРКО сведения, необходимые для регистрации физического лица в информационном ресурсе ЕОЦРКО, а также предоставить по запросу ЕОЦРКО всю необходимую информацию. Денежные средства за оказание указанными лицами услуг по размещению объявлений, которые не были размещены из-за создания информационного ресурса ЕОЦРКО, должны быть возвращены.

Второй законопроект об онлайн-сервисах объявлений

Ранее Госдума в первом чтении уже приняла другой законопроект, направленный на регулирование деятельности онлайн-площадок объявлений (классифайдов). Документ предполагает, что иностранцы не смогут владеть более чем 20% в классифайдах, чья посещаемость в России составляет более 10 млн пользователей в месяц.

В первую очередь, оба документа затронут крупнейший в России классифайд — Avito. Он принадлежит голландской инвестиционной компании Prosus, которая, в свою очередь, принадлежит южноафриканскому холдингу Naspers. Касательно нынешней инициативы в пресс-службе Avito отметили, что «непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявлений, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».

«Совершенно не понятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания ИТ-талантов, — заявили в Avito. — Конечно, это вызывает неудомение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет направлять в ЕОЦРКО требования о предотвращении и прекращении размещения социальной рекламы на цифровых рекламных конструкциях, которые должны быть исполнены в течение одного рабочего дня. ЕОЦРКО должен будет безвозмездно предоставить доступ иным лицам к своему информационному ресурсу для осуществления контроля со стороны ФАС. В иных случаях ЕОЦРКО вправе взимать плату за доступ к своему информационному ресурсу.

Для установки и эксплуатации цифровой рекламной конструкции на транспортных средствах, участках земли и объектах недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения тендеров заключаются договора с ЕОЦРКО сроком на 30 лет. Если владельцем объекта, на котором размещаются цифровые рекламные конструкции, выступает публично-правовая компания, в котором доля государства превышает 50%, то она также может без проведения тендера заключить договор с ЕОЦРКО сроком 30 лет.