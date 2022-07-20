Участники контактной группы по обороне Украины сделали много новых объявлений о предоставлении помощи — Остин

Участники контактной группы по обороне Украины сделали много новых объявлений о предоставлении помощи, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы понимаем срочность. Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить и усилить импульс пожертвований, и это включает в себя много новых объявлений, сделанных сегодня утром. Мы видим, как страны со всего мира продолжают наращивать предоставление критически необходимых систем и боеприпасов», — сказал Остин на брифинге по результатам четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины в среду.

Министр указал, что страны, включающие Чехию, Польшу и Британию, работают с отечественной промышленной базой, чтобы найти способы помочь Украине еще скорее.

«Другие страны, такие как балтийские и австралийские союзники, продолжают щедро предоставлять предметы из собственных запасов», — отметил Остин.

Он добавил, что Польша пожертвовала Украине военное оборудование на более 1,7 млрд долларов.