У Лазурному ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію росіян

У Лазурному на Херсонщині ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Підліт» для цілевказання зенітним ракетним комплексам
Про це повідомив Стратком у телеграмі.
«Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС. Це 48Я6-К1 «Підліт» — твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР (фазованою антенною решіткою, — ред.) кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці», — наголлсили у відомстві.
Станцію використовують для цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300, С-400 тощо. У ППО РФ її застосовують із 2015 року. Зараз «Підліт» — це найсучасніші й наменш поширені РЛС.
«ЗСУ продовжують відпрацьовувати об’єкти ППО РОА. Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», — зауважили у Страткомі.
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