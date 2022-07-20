У Лазурному ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію росіян

Про це повідомив Стратком у телеграмі.

«Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС. Це 48Я6-К1 «Підліт» — твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР (фазованою антенною решіткою, — ред.) кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці», — наголлсили у відомстві.

Станцію використовують для цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300, С-400 тощо. У ППО РФ її застосовують із 2015 року. Зараз «Підліт» — це найсучасніші й наменш поширені РЛС.

«ЗСУ продовжують відпрацьовувати об’єкти ППО РОА. Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ», — зауважили у Страткомі.