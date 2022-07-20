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У Києві хірурги дістали осколок снаряда з серця воїна, яке продовжувало битися під час операції

Про це повідомили на facebook-сторінці Іституту серця МОЗ України.

Медики зазначають, що це була надскладна операція, яку виконав український лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

«Його (пораненого, — ред.) доставили бортом до Києва з лінії фронту. Ще один доказ тих злочинів й геноциду, які здійснює Російська Федерація в Україні. Таких людей сьогодні дуже багато: поранених, яких обстріляли «градами», «торнадо» й іншими системами масового вбивства”, – розказав Борис Тодуров.

Відео можна переглянути за цим посиланням.

20 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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