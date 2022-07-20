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США: Ознак передачі Іраном Росії безпілотників наразі немає

Речник міністерства оборони США Джон Кірбі

Про це у виступі сказав головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся», — зазначив він.

Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.

Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.

Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.

  • 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.
20 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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