США: Ознак передачі Іраном Росії безпілотників наразі немає

Про це у виступі сказав головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся», — зазначив він.

Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.

Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.

Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.