«Путин — психопат с признаками садиста, его провоцирует слабость» — психиатр Джеймс Фэллон З Франції до України прямують шість САУ “CAESAR” » США научат украинских пилотов летать на своих F-16 Палата представителей Конгресса США в конце прошлой недели одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов. Законопроект о внесении изменений в военный бюджет должен еще быть одобрен Сенатом, а затем подписан американским президентом. Если Украина получит и западные самолеты, и пилотов, умеющих на них воевать, — как это отразится на войне с Россией? «Этот законопроект дает возможность Соединенным Штатам начать подготовку украинских пилотов и членов летных экипажей на F-15 и F-16, а также на других платформах, пока администрация [президента США] продолжает рассматривать вопрос о передаче этого оборудования», — говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера, одного из авторов законопроекта. Если законодательная инициатива будет окончательно утверждена, то это станет большим событием в военном конфликте России и Украины, где активность украинской авиации до сих пор была крайне невысока. Как, впрочем, и активность авиации российской, которая чаще всего ограничивается действиями в районе линии фронта. По словам экспертов, военные самолеты нужны Украине для того, чтобы ВСУ могли наступать — без авиационной поддержки сделать это будет трудно. На Западе о планах передать истребители Украине пока официально объявлено не было. Но если украинские пилоты будут готовиться именно в США, американская военная пресса и экспертное сообщество обсуждают, в основном, возможности поставок в Украину истребителей F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заявил, что Украина рассматривает возможность получения не только этих машин. «Будут самолеты. Вопрос в том — какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 — это решение, то он глубоко ошибается. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть и другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства», — сказал он.