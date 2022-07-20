Росіяни знову атакували Нікополь: 30 снарядів, 2 загиблих, 9 поранених

Російські загарбники цієї ночі вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ «Град» понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Деталі: О 02:42 в ніч на 20 липня Євтушенко повідомив, що місто Нікополь обстріляно.
Резніченко згодом заявив, що «російська орда не припиняє терор Нікопольського району».
Пряма мова Резніченка: «Умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.
Попередньо: двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів».
Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток – пошкоджені».
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