Новий пакет військової допомоги Україні: США планують спорядити ще більше HIMARS Вирішальне значення у боях за Херсон матиме контроль над мостами через Дніпро — Британська розвідка » Росіяни знову атакували Нікополь: 30 снарядів, 2 загиблих, 9 поранених Російські загарбники цієї ночі вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ «Град» понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення. Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко Деталі: О 02:42 в ніч на 20 липня Євтушенко повідомив, що місто Нікополь обстріляно. Резніченко згодом заявив, що «російська орда не припиняє терор Нікопольського району». Пряма мова Резніченка: «Умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо: двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів». Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток – пошкоджені».