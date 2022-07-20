Разрушенную русней больницу в украинском селе восстановит компания Rolls Royce

Больница в селе Хухра (Сумская область, северо-запад Украины; здесь живет около 2 тыс. человек) была полностью разрушена в результате прямого ракетного удара, в тот момент в ней не было врачей и пациентов.

Министерство здравоохранения Украины сегодня сообщило, что Rolls Royce возьмется за ее восстановление. Часть средств соберут ее работники, а остальное выделит сама компания.

Строительство займет 6 месяцев и обойдется в 13 млн гривен (это около 440 тыс. долларов).

Это первый такой проект по восстановлению, в котором задействована крупная компания.

«Украинская правда» пишет, что всего с начала войны по меньшей мере 779 медицинских учреждений разрушены или оккупированы.