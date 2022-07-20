Президент Латвії підтримує позбавлення громадянства за підтримку війни РФ проти України

Латвійський президент Егілс Левітс вважає, що у нинішній ситуації бути «нейтральним» неможливо, пише стрічка новин.

За його словами, в Латвії є росіяни, які явно проукраїнські. Але є й ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, але поступово рухаються в напрямку розуміння.

Левітс зазначив, що ті, хто підтримує дії російської влади, можуть бути внесені до спеціального списку позбавлення латвійського громадянства. Він уточнив, що йдеться лише про тих, хто втратив подвійне громадянство.

У квітні 2022 року латвійський Сейм попередньо схвалив закон про позбавлення громадянства людей з подвійним громадянством за підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності інших демократичних країн, та за безпосередню участь у таких діях. Якщо громадянство у такої людини одне, латвійське, механізму його позбавлення поки що немає.