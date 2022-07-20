Особенности открытия счетов на Форекс

Торговля на Форекс напрямую зависит как от знаний и умений трейдера, так и от того брокера, с которым он сотрудничает. Компания, предоставляющая посреднические услуги и доступ к бирже, должна подбираться с особой тщательностью с предварительной проверкой всех данных, находящихся в открытом доступе. Такой подход можно назвать по-настоящему ответственным. Связано это с тем, что на сегодняшний день существует немало рисков, возникающих вследствие внедрения мошеннических схем, а также банальной недобросовестности отдельных брокерских организаций.

Как грамотно открыть счёт на Форекс

Открытие реального либо демонстрационного счёта на Forex – процедура довольно простая. Потенциальному инвестору необходимо лишь подобрать подходящую брокерскую компанию и зарегистрироваться на сайте, создав аккаунт, выполнив стандартные манипуляции. Для получения доступа к торговле все внесённые данные нужно подтвердить. Как правило, процесс верификации не отличается в зависимости от компании: пользователь грузит скан копии либо фото документов, подтверждающих личность и ожидает, когда их проверит модератор. После получения подтверждения аккаунта можно вводить свой первый депозит, используя как банковскую карту, так и любое другое удобное платёжное средство.

Альтернативным решением становится демонстрационный форекс счёт, он является своего рода практическим обучением, благодаря которому трейдер сможет понять, как работает данная система в целом. Демонстрационный счёт удобен, и работа на нём идёт точно так же, как и на реальном, однако деньги используются виртуальные, и вывести их нельзя, но и прогорев, пользователь ничего не теряет. Реальные торговые счета бывают центовыми, стандартными или классическими, профессиональными, бессвоповыми, криптовалютными, ПАММ и РАММ.

Реальный торговый счёт позволяет вести торговлю на настоящие деньги и получать доход вполне себе ощутимый, и его можно вывести и потратить по своему усмотрению.

Реальные счета также классифицируются на типы и отличаются друг от друга конкретными торговыми условиями. Объединяет их возможность вносить средства, совершать те или иные торговые операции и выводить прибыль. Особого внимания заслуживают так называемые ПАММ-счета, предназначенные для инвестиций, по сути, речь идёт о доверительном управлении, благодаря которому инвестор получает пассивный доход. Подобным решениям часто пользуются трейдеры, не имеющие опыта торговли. Все сделки со своего счёта осуществляют опытные управляющие, работая как со своими деньгами, так и с деньгами инвесторов. Полученная прибыль, равно как и убытки, делится в соответствии с внесённой суммой, а управляющему перечисляются проценты за совершение сделок. Выбор ПАММ-счета зависит от множества критериев, к числу которых относятся:

время работы;



доходность;



средние данные по остаткам;



размер капитала управляющего.



Вывести средства из ПАММ-счёта вкладчик может в любой момент подавать заявку и указать необходимую ему сумму. Вывести подобным образом можно как часть денег, так и всю прибыль целиком.