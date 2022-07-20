Німецький депутат: Україні пропонують 20 танків Leopard, по одному на місяць з квітня 2023 року

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер розкрив пропозицію німецького уряду щодо постачання танків для України і розкритикував її як недостатню.

Про це він написав у Twitter, повідомляє «Європейська правда».

«Німецька «пропозиція» після 3 місяців роздумів: 20 танків Leopard 2. Постачання з квітня 2023 року по 1 шт. на місяць, з жовтня 2023 року — по 3 шт. на місяць. Нагадаємо: Польща передала Україні майже 300 танків Т-72 за перші 2 місяці», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ХДС, до якої належить Кізеветтер, перебуває в опозиції до уряду канцлера Олафа Шольца. Він не вказав, звідки у нього інформація про таку урядову пропозицію.

Кізеветтер також назвав провальним принцип Ringtausch з Польщею, за яким країна передає Україні своє важке озброєння, як правило, радянського зразка, а Німеччина компенсує це союзнику постачанням більш сучасної техніки.

«Не дивно, що країни Східної Європи, такі як Польща, орієнтуються на США і тепер купують Abrams, а не Leopards. Ми втрачаємо довіру, яку завойовували роками», — додав він.