«Мы проигрываем»: СБУ перехопила розмову окупанта, який воює під Харковом

Відповідний аудіозапис оприлюднили на фейсбук-сторінці відомства, передає «Еспресо.Захід«.

«Така реальність різко контрастує з псевдопереможними картинками армії РФ, які їм показують по телевізору. А родичам російських загарбників складно змиритися з тим, що їхні «вояки» несуть шалені втрати від українських захисників», — зазначають в СБУ.

Так, окупант в телефонній розмові зізнається родичам, що насправді ситуація на війні не така, як їм показують по телевізору.

«Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…», – розповів окупант родичам з Підмосков’я.

За його словами, у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів РФ дуже низький: «По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут».

При цьому російська артилерія «настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи».

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