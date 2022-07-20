HIMARS та інша артилерія ЗСУ дозволяють найближчим часом змінити характер бойових дій, — експерт

Експерт поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Далекобійні системи HIMARS і засоби враження, які на сьогодні має українська армія з сегмента артилерії, дозволяють суттєво знизити потенціал противника та змінити характер бойових дій у найближчій перспективі», — зазначив Згурець.

Військовий експерт додав, що на фоні сучасних артилерійських систем, які мають наші Збройні сили, будь-яка російська арта виглядає мало ефективною.

«Влучними ударами з артилерії Збройні сили України засліплюють і зменшують ефективність комплексів С-300 та навіть С-400, які активно використовують росіяни», — зауважив Сергій Згурець.