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HIMARS та інша артилерія ЗСУ дозволяють найближчим часом змінити характер бойових дій, — експерт

Сергій Згурець

Експерт поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Далекобійні системи HIMARS і засоби враження, які на сьогодні має українська армія з сегмента артилерії, дозволяють суттєво знизити потенціал противника та змінити характер бойових дій у найближчій перспективі», — зазначив Згурець.

Військовий експерт додав, що на фоні сучасних артилерійських систем, які мають наші Збройні сили, будь-яка російська арта виглядає мало ефективною.

«Влучними ударами з артилерії Збройні сили України засліплюють і зменшують ефективність комплексів С-300 та навіть С-400, які активно використовують росіяни», — зауважив Сергій Згурець.

20 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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