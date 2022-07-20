Группа стран-кредиторов готова на приостановку обслуживания Украиной госдолга с 1 августа-2022 до конца 2023г и призывает к подобному держателей ее еврооблигаций

Группа кредиторов Украины в составе Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США поддерживают настоятельно рекомендуют держателям еврооблигаций Украины принять ее предложение об отсрочке выплат и погашения на два года, а также пересмотреть условия по ВВП-варрантам.

«В свете этого мы, как официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены обеспечить согласованную приостановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью дополнительного года», – говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Минфина Германии.

Группа кредиторов, в числе наблюдателей которой Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария, настоятельно призывает всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь договоренности с Украиной о приостановке обслуживания долга.

В заявлении выражается солидарность и поддержка Украине в ее защите от неоправданной, неспровоцированной и незаконной агрессивной войны России, указывается на исключительные обстоятельства и признается образцовый послужной список Украины по обслуживанию долга на сегодняшний день.

«Одобрение держателями облигаций и варрантов предложений Украины будет означать существенную поддержку правительства и народа Украины», – подчеркивается в заявлении.

Группа кредиторов указала также, что продолжит внимательно координировать и оценивать ситуацию при поддержке МВФ и Всемирного банка.