Гайдай: «ЛНР» перетворюється на «ЖНР» – «жіночу народну республіку»

На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: «Луганська народна республіка» через примусову мобілізацію перетворюється на «жіночу народну республіку» – на передову ворог направляє студентів останніх курсів та людей майже пенсійного віку».

Деталі: Гайдай додав, що бої в області ще тривають, через що окупантам не вдається здійснити наступ на Бахмут.

За його словами, з Білогорівки та Верхньокам’янки евакуація зараз неможлива через постійні обстріли, а в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду росіяни зазнали великих втрат.