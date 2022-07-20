Гайдай: «ЛНР» перетворюється на «ЖНР» – «жіночу народну республіку»

На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: «Луганська народна республіка» через примусову мобілізацію перетворюється на «жіночу народну республіку» – на передову ворог направляє студентів останніх курсів та людей майже пенсійного віку».
Деталі: Гайдай додав, що бої в області ще тривають, через що окупантам не вдається здійснити наступ на Бахмут.
За його словами, з Білогорівки та Верхньокам’янки евакуація зараз неможлива через постійні обстріли, а в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду росіяни зазнали великих втрат.
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