До Києва прибули глави МЗС Чехії та Австрії

До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Ліпавський повідомив про свій візит у Twitter, опублікувавши відео з вокзалу.

«Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства», — написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

«Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну», — повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

Нагадаємо, Чехія з 1 липня перейняла від Франції головування у Раді ЄС і зараз має особливу координаційну роль для рішень на рівні Євросоюзу. Чеське головування вказало питання, пов’язані з Україною, першими у переліку своїх пріоритетів.