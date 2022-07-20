Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 25%

Национальный банк Украины (НБУ) сохранит учетную ставку на уровне 25% на заседании 21 июля, прогнозирует большинство банкиров, опрошенных агентством «Интерфакс-Украина» в среду.

«Наиболее вероятно, что учетная ставка будет сохранена на уровне 25% годовых. Трансмиссия последнего решения в рыночные ставки продолжается, а экономические обстоятельства существенно не изменились», – сообщила начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

Его мнение разделяет аналитик стратегического развития банка Пивденный Константин Хведчук.

«Мы ожидаем сохранения учетной ставки неизменной, однако тональность коммуникации станет ястребиной. Рынок депозитов и ОВГЗ медленно реагировал на предварительное резкое повышение ставки. Но необходимость усиления спроса на гривневые активы для сохранения финстабильности никуда не делась, поэтому НБУ придется подольше удерживать учетную ставку на высоком уровне», – отметил банкир.

Кроме того, эксперт допускает восстановление Нацбанком размещения срочных депозитных сертификатов под учетную ставку.

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек также ожидает сохранения учетной ставки на уровне 25%.

«Инфляция в Украине по итогам июня ускорилась до 21,5%, что, конечно, будет оказывать давление на членов монетарного комитета и увеличивает шансы на еще один этап роста учетной ставки. Однако я все же склоняюсь к мнению, что в результате непростой дискуссии будет принято решение сохранить ставку на текущем уровне 25% годовых. Главная причина – ограниченный эффект монетарной трансмиссии в результате июньского пересмотра ставки», – пояснил он.

По его словам, июньское повышение ставки еще не исчерпало потенциала влияния так как индекс ставок UIRD хоть и вырос на 2-2,5% в зависимости от сроков, все еще существенно ниже уровня инфляции, а процесс наращивания доходности депозитных вкладов в условиях профицита ликвидности и ограниченного кредитования оказался гораздо более инерционным, чем можно было предположить.

Кроме того, следует признать, что эффективность монетарных инструментов по сдерживанию инфляции сейчас очень незначительна, особенно в условиях войны в Украине.

В то же время, Свитек отметил, что если инфляция продолжит ускоряться, НБУ может принять решение о ее повышении в ходе следующего заседания правления по монетарной политике.

По словам главы правления ОТП Банка Владимира Мудрого, согласно логике предварительного решения о повышении учетной ставки можно ожидать дальнейший рост учетной ставки, даже до 30%. В частности, это произойдет по причине того, что цели предыдущего повышения не были реализованы: вместо сдерживания инфляции в июне продолжился рост, повышение ставок по ОВГЗ и депозитам реализовалось не более чем на 2%, а спрос на валюту снизился.

«Вместе с тем есть огромная нагрузка на государственный бюджет Украины, в частности это финансирование потребностей обороны. Следовательно, должны быть созданы стимулы участия в этом именно для частного капитала», – уточнил он.

Мудрый указал, что решение о пересмотре ставки должно приниматься с учетом возможных изменений в управлении курсом нацвалюты, а также влияния уровня учетной ставки на увеличение доли государства на том или ином рынке.