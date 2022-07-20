ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії

ЄС запропонує країнам-членам скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Цю мету буде закріплено в постанові, що супроводжуватиме план «Економія газу для безпечної зими» щодо скорочення попиту, який Єврокомісія має оприлюднити у середу. Постанова надасть комісії право оголосити загальносоюзну тривогу, коли існує значний ризик серйозної нестачі пропозиції чи різкого стрибка попиту.

Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яких комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики. За словами дипломатів, велика група країн виступає проти обов’язкових скорочень, стверджуючи, що національні уряди вже мають плани дій у надзвичайних ситуаціях і скорочуватимуть попит незалежно від того, чи вони зобов’язані це робити з боку ЄС.

За словами трьох дипломатів ЄС, добровільних обмежень буде недостатньо.

Згідно з попередньою оцінкою комісії, з якою ознайомився Bloomberg, до 1,5% валового внутрішнього продукту регіону можуть опинитися під загрозою у разі суворої зими.