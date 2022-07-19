Венедіктова отримає нову посаду – у “Слузі народу” повідомили подробиці

Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті.

Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

“Чекаємо за декілька днів чи за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, за це рішення проголосували 264 нардепи.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову й усунув від виконання обов’язків главу Служби безпеки України Івана Баканова.