У Канаді почали збір на «байрактар» для ЗСУ

Про це повідомляють на платформі Uhelpukraine.org, де триває збір коштів.

«Наші союзники з усього світу в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів, щоб забезпечити та провести закупівлю відомого дрона Bayraktar. Настав час для канадців активізуватися і зробити те саме», – зазначають ініціатори збору, некомерційна організація українсько-канадських добровольців UhelpUkraine.

Волонтери мають на меті зібрати на придбання дрона 7 мільйонів канадських доларів (5,4 млн доларів США). Безпілотник планують передати українським військовим до Дня Незалежності, 24 серпня.

«За допомогою українсько-канадської громади та всіх тих, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми зможемо сприяти реальним фізичним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому. Кожен долар має значення для визволення України», – пишуть волонтери.

Наразі загальна сума пожертв становить 12 450 канадських доларів (близько 9 600 доларів США).

Некомерційна організація українсько-канадських добровольців UhelpUkraine збирає пожертвування у Канаді й організовує транспортування через Польщу товарів першої необхідності в Україну.