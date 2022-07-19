У Британії зафіксували найвищу в історії спостережень температуру

Температура досягла 39,1 градуса за Цельсієм у Чарлвуді, графство Суррей, що є новим рекордом за всю історію спостережень у Великій Британії.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Sky News.

Чарлвуд — село в районі Моул-Веллі графства Суррей, неподалік від аеропорту Гатвік.

Попередній рекорд становив 38,7 градуса, встановлений у 2019 році в Кембриджському ботанічному саду.

У вівторок очікується температура до 41 градуса, при цьому більша частина Англії все ще перебуває під дією найвищого рівня погодного попередження.

Вночі також був побитий рекорд нічних температур, коли в Кенлі в Сурреї стовпчик термометра досяг 25,8.

Рекордів в Англії чекали вже у понеділок, але прогноз не справдився. У графстві Саффолк зареєстрували 38,1°C — майже стільки ж, як рекордні 38,7°C влітку 2019 року. Уельс побив власний температурний рекорд з 37,1°C.