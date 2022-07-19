Венедіктова отримає нову посаду – у “Слузі народу” повідомили подробиці У Канаді почали збір на «байрактар» для ЗСУ » Найпотужніша польська зброя вже на сході України: в Генштабі продемонстрували роботу гаубиць “KRAB” Передані Польщею самохідні артилерійські установки KRAB уже допомагають ЗСУ знищувати російських окупантів на сході України. Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. “Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця KRAB вже працює на сході України”, – вказали військові. Водночас у Генштабі оприлюднили відео роботи польських KRAB. Зазначається, що 155-міліметрова гаубиця важить близько 50 тонн, має посилений ствол із клиновим замком. Час переходу з похідного у бойове положення становить 30 секунд. Екіпаж бойової машини – п’ять осіб. Як повідомлялося, Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”.