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Найпотужніша польська зброя вже на сході України: в Генштабі продемонстрували роботу гаубиць “KRAB”

Найпотужніша польська зброя вже на сході України: в Генштабі продемонстрували роботу гаубиць “KRAB”

Передані Польщею самохідні артилерійські установки KRAB уже допомагають ЗСУ знищувати російських окупантів на сході України.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

“Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця KRAB вже працює на сході України”, – вказали військові.

Водночас у Генштабі оприлюднили відео роботи польських KRAB. Зазначається, що 155-міліметрова гаубиця важить близько 50 тонн, має посилений ствол із клиновим замком. Час переходу з похідного у бойове положення становить 30 секунд. Екіпаж бойової машини – п’ять осіб.

Як повідомлялося, Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”.

19 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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