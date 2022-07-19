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Кремль хоче посадити Україну за стіл перемовин, адже ми наближаємось до перелому в ході бойових дій, — Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

Політик поділився деталями в програмі «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

«Сьогодні найбільше й найочікуваніше, чого хоче Кремль, — посадити Київ за стіл перемовин. Ситуація зрозуміла, ми знаходимося от-от на межі перелому в ході бойових дій. Втрачати інформаційне загострення і тримати ситуацію далі Кремль не може. Адже ситуація розвалюється всередині Росії, на фронті та на міжнародній арені», — зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що Франція та Німеччина вже припинили говорити про перемовини між Україною та Росією, проте Угорщина та Сербія таких надій не покладають.

«Париж і Берлін уже мовчать — там усі все побачили. А от Будапешт продовжує говорити серби продовжують говорити. Додайте сюди і заяву міністра закордонних справ Китаю, з якої незрозуміло, що він хотів сказати. Але дуже важливо, що китайський політик продовжував наголошувати на дипломатичному розвʼязанні ситуації, яка в принципі не має місця для використання дипломатичного інструменту», — зауважив Роман Безсмертний.

19 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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