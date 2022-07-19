Добровольное и принудительное лечение в наркологическом диспансере

Любая патологическая зависимость от чего-либо разрушает личность человека. Но выход есть. Обратившись в наркологический диспансер в Киеве, можно вернуть зависимого к нормальной жизни.

Что делать, если у близкого человека зависимость?

Под влиянием стресса человек может начать злоупотреблять алкоголем, наркотиками или пытается найти утешение в компьютерных и азартных играх. Все это быстро превращается в опасную зависимость, справиться с которой самостоятельно невозможно. Распознать проблему можно по таким симптомам:

раздражительность и скрытное поведение;

невозможность долго обходиться без алкоголя, наркотических веществ или игр;

неопрятный внешний вид;

потеря аппетита, бессонница, ухудшение общего самочувствия;

регулярные денежные расходы на выпивку, наркотики или игры.

При появлении признаков зависимости нужно сразу обращаться в наркологический диспансер.

Особенности реабилитации в наркологическом диспансере

Лечение зависимостей требует комплексного подхода и должно выполняться специалистами. Часто зависимый не может осознать проблему и не хочет бороться с ней. Можно ли отправить такого человека на принудительное лечение? Врачи наркодиспансера помогут уговорить любого пациента согласиться на курс терапии. Основные услуги клиники:

лечение наркомании;

лечение алкоголизма;

кодирование;

вывод из запоя;

лечение игромании.

Принудительная терапия или добровольное лечение: что лучше?

При лечении любой зависимости важно не только снять симптомы абстинентного синдрома, но и помочь человеку переосмыслить жизнь. В ходе комплексного курса терапии в наркологическом диспансере врачи вырабатывают мотивацию на добровольное лечение, которая является главным ключом к успеху в борьбе с болезнью.